美國拉斯維加斯持刀襲擊2死6傷　美媒：疑犯要求合照被拒隨即捅人

美國賭城拉斯維加斯大道10月6日發生持刀襲案，2人死亡、6人受傷，疑犯被捕。死傷者包括本地人及遊客。美媒根據現場目擊者稱，兇徒或因要求合照被拒後開始襲擊他人。



拉斯維加斯大都會警察局10月6日稱，永利拉斯維加斯賭場當天早上11時40分附近發生持刀襲案，傷者中3人情況危殆，另有3人情況穩定。

大都會警察局隊長科倫在記者會上說，事件中8人中刀，其中2人因傷勢過重而死亡。警方在現場找到撿獲一把大菜刀。

當局稱，疑犯向警方表明自己的身份，他們正在努力確定其「真實身份」。他們形容疑犯是西班牙裔，30多歲，稱他似乎不是拉斯維加斯居民。警方尚未其行兇動機。

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Las Vegas TV引述目擊者稱，一些受害人看來是歌舞女郎或女表演人員，她們在大道上與人合照，以此獲取收入。

KNTV電視台（附屬美國全國廣播公司（NBC）引述一名女目擊者稱，疑犯向一名女子表示，自己是廚師。他對一些歌舞女郎說，想拿着刀與她們合照，但被她們拒絕，之後他開始用刀刺人。

電視台引述來自加拿大，名為范德里希（Pierre Fandrich）的遊客說，案發時他沒看到疑犯刺人，不過他聽到3或4名女郎在笑，然後聽到她們尖叫。他說看到一名身上有很多血的女子跑過一條橋，另一名女子已倒地，她身旁有一人為其呼救，而此人背後也有被刀捅傷的傷口。