美國制裁3實體與2個人　包括一名台男　涉助朝鮮非法取得燃油

朝鮮被指在9月25日、9月28日、9月29日、10月1日相繼發射短程彈道導彈，並於4日發射中遠程彈道導彈，同日上午也發射兩枚短程彈道導彈。美國就此公布對朝制裁。



美國指控他們進行非法船對船轉運燃油，規避聯合國對朝鮮的制裁。

這是朝鮮在不足2周進行6次發射後，美國首次針對這輪發射，對朝鮮實行的制裁。

美國財務部外國資產控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）10月7日在網站公布，實施新的對朝制裁，包括制裁與朝鮮有關的2名個人和3個實體，他們分別來自新加坡、台灣及馬紹爾群島（Marshall Islands）。

遭制裁的公司包括以馬紹爾群島為基地的New Eastern Shipping Co. Ltd.，在新加坡註冊的Anfasar Trading (S) Pte. Ltd.及Swanseas Port Services Pte. Ltd.。至於被制裁的兩名個人，則是被指協調運送的新加坡男子郭記勝（Kwek Kee Seng），以及來自台灣的男子Chen Shih Huan（陳詩煥）。