美國商務部推出新措施　限制先進半導體設備出口

美國商務部10月7日宣布，限制先進半導體及晶片製造設備出口，以阻止美國的技術用於提升中國的軍事力量。



《華爾街日報》報道，根據新措施，美國的晶片製造商假如需要出口用於先進人工智能計算及當代武器的重要技術超級電腦的晶片，必須先向商務部申請出口許可。同時華府亦有權禁止進口在使用美國技術但在外國製造的晶片。

有華府高層官員指出，部分依賴美國晶片、軟件、加工及技術的先進演算能力被用於加快中國的軍事現代化，包括發展大殺傷力武器，又或者應用在大規模監控活動，以侵犯人權等。他們認為，容許中國及軍方取得最先進晶片及製造設備，構成嚴重國家安全風險。

新措施同時包括限制可用於生產部分最先進的數字運算晶片、電腦記憶體及數據儲存晶片。另外商務部都限制美國公民、永久居民及企業為部分中國晶片製造商提供技術支援，又擴大對列於出口黑名單上的中國超級電腦業個體的限制等。

對於有關措施，美國的半導體業協會稱正評估影響，稱理解保障國家安全的目的，但亦希望新政策不會意外損害美國的創新技術。商務部重申，當局亦逐一審視向出口到在中國運作的美國及盟友晶片生產商的申請。

中國駐華盛頓大使館批評，美國的新措施是「高科技霸權」，利用其科技超凡技術作為優勢，阻止和打壓包括中國在內的新興市場及發展中國家。