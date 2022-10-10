日俄合資「薩哈林1號」俄羅斯接管　日本官員回應

日本經濟產業大臣西村康稔在日本放送協會（NHK）節目中表示，日本仍然認為俄羅斯的「薩哈林1號」（Sakhalin 1）項目對日本實現石油進口渠道多樣化和確保穩定供應方面非常重要。



他指出：「日本90%的石油供應依賴中東國家，但『薩哈林1號』項目在實現進口渠道多樣化和確保穩定供應方面非常重要。」

俄衛網10月9日稱俄羅斯總統普京7日發布命令，授權俄羅斯政府成立「薩哈林1號」項目的新運營商，以接管埃克森油氣有限公司（Exxon Neftegaz Limited）的權利和義務。

「薩哈林1號」項目的當前運營商是埃克森油氣有限公司（Exxon Neftegaz Limited，埃克森美孚的子公司），其持有項目30%的股份。該公司3月宣布擬退出項目，4月宣布進入不可抗力狀態，導致項目幾乎停止。目前，項目的油氣開採已經完全停止。「薩哈林1號」的股東還包括俄羅斯石油公司（20%）、日本Sodeco公司（30%）和印度ONGC公司（20%）。

俄羅斯總統普京6月30日簽署總統令，要求把油氣項目「薩號林2號」的營運商更換為新的俄羅斯法人，項目資產也收歸國有，無償交給新營運商使用。「薩號林2號」為日本企業有份出資的項目。

共同社報道，日本企業三井物產與三菱商事或被迫退出「薩哈林2號」油氣項目。