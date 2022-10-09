日本外相林芳正訪星馬　尋求與東盟加深關係　評東海與南海局勢

日本外相林芳正本月7日至10日對新加坡和馬來西亞進行訪問。8日，他在新加坡與新加坡總理李顯龍、 外長維文（Vivian Balakrishnan）舉行會談。



林芳正在會面中表示，日本希望與新加坡加深合作以推進落實「自由和開放的印太地區」，並大談東海和南海局勢。

日本《產經新聞》7日報道稱，他對新加坡和馬來西亞的訪問，是日本外相自2020年以來首次。據《日本經濟新聞》8日報道稱，在與李顯龍會談期間，雙方就不承認俄羅斯「合併」烏克蘭東南部四州達成共識，並對俄予以譴責。此外，林芳正與李顯龍還就應對朝鮮達成一致。在與維文會談期間，雙方商定了在安保防務方面的合作，包括早日簽署可從日本出口防衛裝備品的《防衛裝備品及技術轉移協定》。

日本外務省網站8日發佈的消息顯示，林芳正在與李顯龍和維文會談期間，均有提及中國，稱強烈反對「在東海和南海任何單方面以武力改變現狀的嘗試」。

日本放送協會（NHK）7日報道稱，林芳正在出訪前表示，「着眼於明年的日本-東盟友好合作50周年，希望通過此次訪問，與地區重要夥伴新加坡、馬來西亞為實現『自由開放的印太』進一步強化合作，推進包括經濟、安保合作、人員往來在內的廣泛領域的雙邊合作，並討論應對國際社會的各種問題」。

中日關係：中國駐日本大使孔鉉佑、日本前首相福田康夫及日本自民黨二階派會長、前幹事長二階俊博等在2022年9 月29日出席於日本東京舉行的日中建交50週年招待會。二階俊博和日本外相林芳正舉杯慶祝。（AP）

NHK網站的文章分析稱，由於2023年是日本與東盟開啟交流合作50周年，在邀請東盟各國領導人前往日本參加特別領導人會議之前，林芳正計劃通過對東盟各成員國的訪問，來深化日本與東盟的關係。《日本經濟新聞》稱，「基於中國正擴大軍力，日本正在強化對東盟的拉攏，而林芳正訪問新馬兩國正是其中一環」。報道提到，林芳正就任外相以來，先後訪問了東盟成員國菲律賓、印尼、柬埔寨，而日本首相岸田文雄則訪問柬埔寨、越南、泰國、印尼和新加坡。林芳正此次對新馬兩國的訪問，旨在敦促東盟在對俄問題上步調一致。報道還稱，隨着對「台灣有事」的「擔憂」日益高漲，如果東盟對中國採取（與對俄羅斯）同樣的態度，日美兩國將面臨困難的處境。

日媒稱，日本政府計劃為日本東盟開啟交流合作50周年舉行特別領導人會議，對於緊盯中俄的日本來說，這將成為進一步深化與東盟關係的契機。不過，由於東盟成員國普遍不願在中美博弈、俄烏衝突之間選邊站隊，日本對東盟的拉攏很難取得預期效果。