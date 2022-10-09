蘇格蘭首席部長施雅晴：2023年或舉行獨立公投

蘇格蘭民族黨（SNP）黨魁兼蘇格蘭首席部長施雅晴（Nicola Sturgeon，又譯作斯特金）10月9日表明，她相信蘇格蘭將在明年10月舉行二次獨立公投。



英國最高法院將在10月11日起，就蘇格蘭政府是否可在未經英國政府批准下舉行獨立公投一案進行審理。

施雅晴在接受英國廣播公司（BBC）採訪時，被問及是否有信心蘇格蘭將在明年舉行獨立公投。她回應說：「是的，我相信這會發生……讓我們拭目以待，看看法庭會怎麼說，我相信蘇格蘭將會獨立。」

蘇格蘭於2014年9月舉行首次獨立公投，結果以55%反對率遭否決。

施雅晴說，若最高法院否決蘇格蘭舉行二次獨立公投的決定，蘇格蘭民族黨將在2024年的全國選舉中再進行爭取，以全民公投的形式，得出蘇格蘭是否應該獨立這一問題的答案。

施雅晴說，這是最後的手段。

她補充說：「這不是我的偏好……如果考慮和決定這個問題的途徑是正確的，這是一次合法的憲法公投，那麼選擇很簡單：我們在選舉中將議題提交給人們，是否願意放棄蘇格蘭民主。我今天想非常清楚表明，我永遠不會放棄蘇格蘭的民主。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

