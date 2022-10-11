法國20%加油站「鬧油荒」　政府釋出戰略儲備

法國有煉油廠員工要求加薪並罷工，情況已持續2週，嚴重的影響已出現。法國10月8日有20.7%加油站至少有一種產品在供應方面出現困難，在7日，這一比例為19%。



罷工9月27日開始，參與罷工的包括道達爾能源（TotalEnergies）及美國埃克森美孚（ExxonMobil）在法國的2間煉油廠。道達爾能源在國內數個油站已關閉。

率領兩間公司工業行動的工會CGT稱ExxonMobil至少70%員工在8日罷工。

政府已動用戰略石油儲備，以及出動運油車往加油站補充貨源。能源轉型部長帕尼耶-呂納謝（Agnes Pannier-Runacher）稱政府已增加20%的供應，但對情況擔心。她稱預計短缺情況會在10日得到紓緩。

CGT於9日稱工業行動繼續，但對於最快在10日談判持開放態度。CGT分部的協調員稱，如展開談判，他們要求是加薪10%，追溯期是整個2022年。

道達爾提出，如工會同意停止罷工，會把原定11月中旬進行的薪酬談判提前進行。

法國為制裁入侵烏克蘭的俄羅斯，加入歐盟制裁俄羅斯能源的行列，然而隨着冬季臨近，外加通脹升溫促使國內工人要求加薪並採取工業行動，情況勢力法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）「頭痕」。