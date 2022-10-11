烏克蘭遇襲升至19死105傷　扎波羅熱一夜錄得15次爆炸　多處起火

撰文：成依華
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烏克蘭多個城市10月10日遭俄羅斯發射導彈襲擊，死傷人數升至19人死、105人傷。除了首都基輔外，東南部扎波羅熱（Zaporizhzhia）也是其中一個遇襲城市，烏方指10日晚上遭至少15枚火箭彈攻擊，有學校、醫療施設遭擊中。

烏克蘭外交部首席副部長澤帕爾（Emine Dzheppar，音譯）在Twitter發文稱，扎波羅熱一夜錄得至少15宗爆炸，並指控俄方目標包括有教育設施、醫療機構與住宅。她上傳的照片顯示，當地有設施起火。

扎波羅熱之前也曾在9日遇襲，據烏方指，扎波羅熱當天遭俄羅斯至少12次導彈襲擊，造成13人死亡、90人受傷。

英媒《電訊報》11日報道，基輔的防空警報在11日早上再度響起，烏克蘭緊急服務部門在社交網站發文稱國家可能會再遭攻擊，呼籲民眾留在避難所。

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