戴琪：取消課徵中國關稅　對緩解美國通脹作用不大

美國貿易代表戴琪10月11日談到拜登政府為什麼不取消對中國的關稅來緩解美國的通貨膨脹問題時說，這些關稅在美中關係的戰略調整中卻扮演了重要的角色，而取消對華關稅對緩解美國的通脹作用不大。



據美國之音報道，戴琪在芝加哥參加全美商業經濟協會（National Association for Business Economics，NABE）年會時說，影響美國以及其他國家通貨膨脹的因素是錯綜複雜的，取消對華關稅對抑制通脹作用並不大。

戴琪說：「無論這些特定關稅可能發揮什麼作用，這個作用是非常小的。就這些關稅在美中關係負責任的戰略調整中的作用而言，它實際上是一個重要的部分，不是唯一的部份，但是一個重要的部份。」

她承認，美國商界及美國的亞洲盟友對拜登政府保留特朗普政府時期對中國徵收的關稅有不同看法，但她再次強調，維持這些關稅有其它的戰略考量。

她說：「在很多方面，我們與中國之間的挑戰不是一夜之間發生的。它們已經醞釀了很多年。我認為，在我們如何應對的方面，我們不應該對下一步應該做什麼感到不耐煩或過於焦慮。我認為我們必須考慮到一系列重要的戰略考慮。」

在對話中，戴琪被問到她對目前台海之間的緊張局勢究竟有多擔心。父母從台灣移民到美國的戴琪沒有直接回答這個問題，而是從貿易的角度表達她的看法。她說，中國大陸與台灣都是美國重要的、不可忽略的貿易夥伴。

戴琪：「我們正在做的是根據我們與這些經濟體的特殊關係量身定製經濟接觸計劃。」

她說，貿易政策始終處於外交政策、國家安全政策和經濟政策的交叉點，因此在制定貿易政策時，要確保它與其他政策目標保持一致。

戴琪說：「就亞洲、印太而言，這是一個極具活力的地區，有很多機會，但也有很多挑戰。 這就是為什麼一個穩定、一致、專注、負責任的方法如此重要的部分原因。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

