俄烏局勢︱聯合國大會大比數通過　譴責俄羅斯非法佔領烏克蘭

聯合國大會10月12日表決譴責俄羅斯非法吞併烏克蘭四個地方議案，最終議案以143票贊成、5票反對、35票棄權的情況下通過，並要求莫斯科即時撤回有關行為。



天空新聞（Sky News）報道，有關議案重申在國際社會認可的邊界下，尊重烏克蘭的主權、獨立、團結和領土完整。

而在表決時，除了俄羅斯，只有白羅斯、敘利亞、朝鮮及尼加拉瓜投下反對票，中國、印度、泰國、南非、古巴、亞美尼亞等國家則棄權。

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The UN General Assembly adopted a resolution that condemns #Russia's "illegal so-called referendums" in regions within #Ukraine's internationally-recognized borders, and demands it reverses its annexation declaration.



In favour: 143



Against: 5



Abstentions: 35 pic.twitter.com/MDDIapqTGv — UN News (@UN_News_Centre) October 12, 2022

英國外相祁湛明（James Cleverly）之後發表聲明，形容今次表決是無可置疑的證據顯示，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）孤獨處於國際舞台，他的行為亦令俄羅斯進一步自我孤立。

祁湛明認為，議案獲通過是國際社會團結一致，應對企圖損害保障大家的國際規範之侵略者，在普京無緣無故的侵害面前，全球有143個國家一同捍衛聯合國憲章和聲援烏克蘭。