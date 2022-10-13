美國安戰略列中國最大挑戰　北京：反對固守冷戰思維

美國10月12日發布國家安全戰略，把中國列為最大地緣政治挑戰，中國外交部13日表示，中方反對固守冷戰思維和零和博弈等陳舊觀念，也不贊成渲染地緣衝突、大國競爭。



中國外交部發言人毛寧主持例行記者會時表示，中方注意到美國政府發表的《國家安全戰略》報告，當今世界正經歷百年未有之大變局，但和平與發展仍是時代的主題，也是人類社會的共同願望。

她稱「我們反對固守冷戰思維和零和博弈等陳舊觀念，也不贊成渲染地緣衝突、大國競爭。這些做法都與當今時代潮流和國際社會期待背道而馳，必定不受歡迎，終將遭到失敗。」

毛寧又指中國發展的根本目的是為人民謀幸福、為民族謀復興，中國始終是世界和平的建設者、全球發展的貢獻者、國際秩序的維護者、公共產品的提供者和熱點問題的斡旋者。國際社會對此有目共睹。

她稱中美作為最大的發展中國家和發達國家，對維護世界和平與穩定、促進經濟繁榮與發展肩負責任，中美兩國合則兩利，鬥則兩傷，美方應秉持相互尊重、和平共處、合作共贏的原則，把美國總統拜登（Joe Biden）「四不一無意」的表態落實到行動上，與中方相向而行，推動中美關係重回健康穩定發展軌道。