朝鮮再次發射彈道導彈　多架軍機一度飛近朝韓邊界

日本及韓國軍方10月14日分別表示，朝鮮再次發射彈道導彈。另外韓國聯合參謀本部（JCS）亦表示，朝鮮十多架軍機飛越韓軍設立的「特別監視線」，首爾方面派出多架戰機應對。



韓聯社報道，聯合參謀本部指出，朝鮮在當地時間14日凌晨1時55分左右，從平壤順安區向日本海發射一枚短程彈道導彈。日本放送協會（NHK）則提到，海上保安廳引述防衛省情報顯示，該枚導彈並沒有落入日本的專屬經濟海域。

朝中社之後發表聲明，批評韓軍在前線進行嚴重挑釁行為，因此採取強力的軍事行動回應。

而在朝鮮發射彈道導彈前不久，聯合參謀本部亦偵測到朝鮮軍機在13日晚上10時半至14日凌晨零時20分期間，在軍事分界線以北25公里、以及北方界線（Northern Limit Line，NLL）以北12公里上空飛行。

當局同時發現，朝鮮軍機在朝鮮半島東部的朝韓邊界附近出沒，並指對方越過「特別監視線」以南後，首爾方面出動包括F-35A在內的戰機回應。

今次是朝鮮一週內第二次有戰機飛近朝韓邊界，上一次發生在6日，一批為數12架的戰機及轟炸機於「特別監視線」以北出沒。