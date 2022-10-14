美晶片禁令｜美媒：制裁導致台灣韓國晶片公司損失2,400億美元

美國商務部10月7日宣布實施晶片出口新管制。美媒10月11日稱，美國制裁導致台灣和韓國晶片公司損失2,400億美元。



彭博社引交易所訊息稱，在美國擴大對向中國出口半導體和相應技術限制後，世界最大的半導體供應商台積電（TSMC）股價暴跌8.3%。

美國總統拜登（Joe Biden）政府7日批准新規定，在未獲美國商務部特別許可證情況下，禁止軟硬件供應商生產18納米以下的DRAM晶片、128層或以上NAND存儲晶片以及邏輯晶片。此外，還明確禁止向被美國商務部列入黑名單的中國28間公司出售更廣泛的半導體技術（或傳統邏輯晶片）；禁止製造商出口使用美國硬件或軟件製造的人工智能晶片。

這些規定，適用於所有在美國註冊的公司，即使在美國境外。還有，禁止向中國供應這些晶片的設備。

因中國是世界最大的晶片需求國，因此，在白宮公布相應命令後，所有晶片製造商，其中包括美國、歐洲和日本公司的股票均嚴重下挫。比如荷蘭矽片光刻設備供應商損失11%， 英偉達（NVIDIA，又譯輝達）、超微半導體（AMD）、高通 （Qualcomm）和德州儀器公司（Texas Instruments）的股票都落入熊市。

彭博社統計，這些公司股指幾天內縮水2,400億美元。

俄羅斯衛星通訊社13日稱，美國此舉目的在於壓縮中國發展自身半導體工業和軍事技術的能力，後果遠超半導體領域之外，其他對高計算能力有依賴的領域，從電動車、航天到智能手機生產均被觸及。這些限制，不僅讓中國挫敗，而且對世界半導體領域來說都是壞消息，畢竟他們將失去較大可用於發展的資金收入。