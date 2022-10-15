烏克蘭局勢：基輔等地拉響警報　美允加碼軍援　德防空系統啟用

烏克蘭首都基輔（Kyiv）及國內多個地區10月15日發布防空警報。烏軍同日指，他們已開始在南部戰線使用由德國提供的IRIS-T防空系統。



基輔市政府15日在其Telegram頻道中發布消息稱：「注意！基輔發布防空警報！」沃倫州（Volyn）、 羅夫諾州（Rovno）、捷爾諾波爾州（Ternopol）、敖德薩州（Odessa）、尼古拉耶夫州（Nikolaev）、波爾塔瓦州（Poltava）、蘇梅州（Sumy）15日上午也透過Telegram頻道發布防空警報。

烏克蘭武裝部隊空軍發言人Yuriy Ihnat於15日表示，烏軍已開始在南部戰線使用由德國提供的IRIS-T防空系統。烏克蘭正等待德國向他們發送餘下的防空系統。發言人說，烏軍現在只有很少防空系統，但很多國家已承諾協助並將提供防空系統。

美國白宮14日宣布，美國會再向烏克蘭提供總值7.25億美元的軍事援助，包括向烏方提供武器及其他軍事援助。

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）14日發聲明指，在俄羅斯對烏克蘭各地平民進行殘忍的導彈襲擊、以及愈來愈多證明俄羅斯軍隊暴行的證據出現後，美國向烏方提供額外援助。