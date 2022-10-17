韓國Kakao死機1天多後服務部份修復　KakaoTalk可發訊息相片等

韓國SK C&C板橋數據中心10月15日電氣室起火，導致Kakao及Naver多種服務「死機」。韓聯社引述Kakao消息人士稱17日指，即時通訊應用程式KakaoTalk及Kakao服務大部份功能已修復。

消息人士稱，部份非常用服務仍在修復當中，公司將加緊處理。來到10月17日早上6時，已可使用KakaoTalk發送短訊、圖像及影片，惟傳送大容量檔案時速度緩慢。表情搜索和聊天機器人等服務仍在修復中。

門戶網站Daum、Kakao Map等8個Kakao服務的主要功能均已重啟。 Kakao Pay等4個服務已完全恢復正常運作。

據韓國科技部指，除門戶網站搜索功能外，NAVER旗下包括購物等三項服務已完全恢復正常。

位於京畿道板橋新都市的SK集團數據中心15日下午3時33分起火，電力中斷，導致Kakao Corp.和Naver Corp.於15日發生故障，多種服務「死機」。

起火的數據中心位於SK板橋園區A楝地下第3層。火災並非發生在Kakao及Naver租用的儀器如伺服器及儲存等設備身上。SK C&C一名職員強調，火災地點位於數據中心的地庫的電房。為安全計，大樓內的電力中斷，並在獲得有關部門確認電力安全後會恢復供電。