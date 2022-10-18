在冰島論壇與北約官員「交鋒」？　中國大使：說出不同想法很好

中國駐冰島大使何儒龍在冰島出席北極圈組織（Arctic Circle）論壇後，10月16日有美媒指何儒龍與北約軍事委員會主席爾（Rob Bauer）在會上唇槍舌劍，何儒龍同日在Twitter發文稱，說出不同想法是很好，增進了解將使世界變得更加和平。



何儒龍在Twitter稱「當你有不同想法，說出來談論是真的很好，這正是北極圈組織的用途。增進了解將使我們世界變得更加和平。」

It's really good to speak out and talk when you have different ideas. This is exactly what Arctic Circle is for. Increased understandings will make our world a more peaceful place. https://t.co/0jw3j3woY0 — He Rulong 何儒龙 (@HeRulong) October 15, 2022

彭博社16日報道，中國駐冰島大使何儒龍對北約軍事委員會主席爾（Rob Bauer）上將指責北京的行為作出反駁。

鮑爾指責中國不支持北約對烏克蘭衝突的看法，並稱後者「破壞基於規則的國際秩序」。報道指，何儒龍認為鮑爾上將的言論是「傲慢的」。