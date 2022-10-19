美國B-1B轟炸機飛抵關島　韓媒：強烈警告朝鮮

根據飛行資訊網站「飛機關注」（Aircraft Spots）指，美軍兩架B-1B轟炸機在10月18日飛抵關島。韓媒19日報道指，此舉被解讀為對朝鮮釋放強烈警告信號。



據「飛機關注」的帖文所指，在與朝鮮緊張關係升溫之際，美國空軍B-1B轟炸機HORDE11和12離開位於南達科他州的埃爾斯沃思空軍基地，於世界標準時間（UTC）早上7時左右抵達關島安德森空軍基地，開始新的轟炸機特遣部隊部署。

網站之後再發文指，更多的B-1B戰機正在途中，正如預期。

USAF B-1Bs HORDE11 & 12 departed Ellsworth AFB, South Dakota and arrived into Andersen AFB, Guam around 07:00 UTC today, starting a new Bomber Task Force deployment amid heightening tensions with North Korea. pic.twitter.com/f0aCGrvzS1 — Aircraft Spots (@AircraftSpots) October 18, 2022

韓聯社報道，B-1B與B-52、B-2並稱為美國三大戰略轟炸機，移師關島被解讀為對完成核試準備的朝鮮釋放強烈警告信號。

報道稱，一旦朝鮮執意舉行第七次核子試驗，B-1B將是美軍最優先出動的戰略武器。