駐曼徹斯特總領館衝突事件　英國指不能接受　北京：不法分子滋擾

中國駐曼徹斯特總領事館外10月16日發生衝突事件，一班居英港人在領事館外抗議期間，有示威者稱自己被拖入領事館範圍內毆打。英國外相祈湛明（James Cleverly）10月19日回應指，事件是不可接受。中國外交部則指，是不法分子惡意滋擾，向英方提出交涉。



祈湛明接受電台訪問時指，示威是和平與合法，認為事件是不可接受。他稱已召見中國駐英臨時代辦楊曉光，要求對方解釋，又表示「曼徹斯特警方正在調查，一旦我從中獲得詳細信息，我就會看可能會選擇採取哪些其他行動以作回應。」

在英國下議院18日的會議上，英外交委員會克恩斯（Alicia Kearns）則指控稱，英國駐曼徹斯特總領事鄭曦原是涉事者之一，包括撕毀示威者的海報。另有議員發言要求把鄭曦原列為「不受歡迎人物」。

北京：惡意滋擾 中方人員受傷

中國外交部發言人汪文斌則回應稱，由於不法分子惡意滋擾，非法進入中國駐曼徹斯特總領館，導致中方人員受傷，中方館舍安全受到威脅。他又指，中國駐外使領館安寧和尊嚴不容侵犯，希望英方切實履行責任，採取有效措施，加強對中國駐英使館館舍和人員保護。