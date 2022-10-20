中國駐曼徹斯特總領事：我沒打人　示威者侮辱國家和領袖

撰文：楊中文
出版：更新：

一批居英港人10月16日在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，並與領事館人員衝突，當中總領事鄭曦原被拍到拉扯示威者的頭髮。鄭曦原19日接受當地傳媒訪問，為自己的行為辯護，稱對方侮辱自己的國家和領袖。

鄭曦原接受天空新聞（Sky News）訪問，稱自己沒有毆打其他人，亦沒有容許自己的下屬毆打其他人，而事實上是這些示威者襲擊領事館人員。

對於被指拉扯示威者頭髮事件，鄭曦原指自己的國家和領袖遭侮辱，因此認為這是自己的責任（出手阻止）。他形容事件是突發情況，稱對方威脅自己同事的性命，他嘗試控制情況，並希望阻隔對方，指這一點非常重要。

而示威演變成暴力衝突，鄭曦原稱最主要原因是示威者掛上非常無禮的橫幅，上面的用字惡劣和不可接受，認為所有人都永遠不應使用這些字句。他強調在領事館的大閘上掛有這些橫幅並不妥善，因此自己有禮貌地要求他們拆除，但遭拒絕。

他向大曼徹斯特警方的信件中表示，對警方沒有採取更多措施保護領事館人員安全感到失望，所以他們才決定自保，又指自己遭示威者襲擊，其中一名職員更被對方扯頸，認為這是對自己、領事館和中國的嚴重騷擾。

不過遇襲的示威者Bob Chan則憶述，自己抓住大閘，但受到拳打腳踢，而且沒法長期支撐下去，最終被拉入領事館範圍，更以為自己可能沒命。

中國駐曼徹斯特總領事館外衝突事件　遇襲示威者否認非法闖入英國議員指控中國駐曼徹斯特總領事涉衝突　稱應被傳召中國駐曼徹斯特總領事館外衝突事件　英國召見中國外交使節
英國
中英關係