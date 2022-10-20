中國駐曼徹斯特總領事：我沒打人　示威者侮辱國家和領袖

一批居英港人10月16日在中國駐曼徹斯特總領事館外抗議，並與領事館人員衝突，當中總領事鄭曦原被拍到拉扯示威者的頭髮。鄭曦原19日接受當地傳媒訪問，為自己的行為辯護，稱對方侮辱自己的國家和領袖。



鄭曦原接受天空新聞（Sky News）訪問，稱自己沒有毆打其他人，亦沒有容許自己的下屬毆打其他人，而事實上是這些示威者襲擊領事館人員。

對於被指拉扯示威者頭髮事件，鄭曦原指自己的國家和領袖遭侮辱，因此認為這是自己的責任（出手阻止）。他形容事件是突發情況，稱對方威脅自己同事的性命，他嘗試控制情況，並希望阻隔對方，指這一點非常重要。

而示威演變成暴力衝突，鄭曦原稱最主要原因是示威者掛上非常無禮的橫幅，上面的用字惡劣和不可接受，認為所有人都永遠不應使用這些字句。他強調在領事館的大閘上掛有這些橫幅並不妥善，因此自己有禮貌地要求他們拆除，但遭拒絕。

他向大曼徹斯特警方的信件中表示，對警方沒有採取更多措施保護領事館人員安全感到失望，所以他們才決定自保，又指自己遭示威者襲擊，其中一名職員更被對方扯頸，認為這是對自己、領事館和中國的嚴重騷擾。

不過遇襲的示威者Bob Chan則憶述，自己抓住大閘，但受到拳打腳踢，而且沒法長期支撐下去，最終被拉入領事館範圍，更以為自己可能沒命。