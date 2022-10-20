BRICS｜南非總統：沙特阿拉伯有意加入　中國支持

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）10月18日稱，沙特阿拉伯已表示有興趣加入金磚國家（BRICS）。



拉馬福薩10月16日結束訪問沙特阿拉伯的行程。他10月18日說：「王儲（沙特王儲穆罕默德，Mohammed bin Salman）已表達沙特阿拉伯對於成為金磚國家的一部份的渴望。」

他說沙特阿拉伯不是唯一一個正尋求加入BRICS的國家。

他表示，南非2023年會成為金磚國家主席國，到時成員國會召開峰會，並考慮金磚國家擴員一事。他指：「一些國家正與金磚國家成員國接觸，我們給他們同樣的答案，即金磚國家成員國將討論這個問題，然後會再作出決定。」

中國外交部發言人汪文斌10月20日主持例行記者會時，有記者提及沙特阿拉伯有意加入金磚國家一事，並要求中方評論。

汪文斌說，作為2022年金磚主席國，中方積極支持金磚國家啟動擴員進程，並推動「金磚+」合作機制，推動「金磚+」合作不斷邁上新台階，而很多國家表達加入金磚的積極意願，中方對此表示支持和歡迎。他稱接下來中國將與金磚夥伴一起穩步推進擴員進程，讓更多志同道合的夥伴參與到這項前景光明的事業中來。

金磚國家成員國包括巴西、俄羅斯、印度、中國、南非。