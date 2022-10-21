鐵幕倒下卅年　芬蘭擬建邊境圍欄阻擋俄羅斯

鐵幕倒下後30多年，俄烏爆發戰爭，促使芬蘭計劃在與俄羅斯接壤的邊界上架設障礙，建立一道劃分東西方的圍牆。



正申請加入北約（NATO）的芬蘭宣布，國會普遍支持建立更堅固的障礙物，以取代現有的木質圍欄，以阻止俄羅斯人非法進入芬蘭。現有圍欄原為防止牲畜越過約1300公里長的邊界而設，現正擬建立的新圍欄將提升高度並採金屬製，以鐵絲網覆蓋上端。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）向記者稱，希望工程能夠儘早開始。芬蘭邊防部隊表示，有必要在關鍵地區建造130至260公里的圍欄，尤其是在交通最為繁忙的東南部地區。

項目估計耗資數億歐元，整條圍欄預計3至4年完工。

因芬俄邊界涵蓋大量遠離人煙且難以通過的森林地區，新造屏障不會包圍整個邊界，但將有助於捕捉邊境大量的非法入境者，同時把移民集中到範圍更小、更容易管理的地區。

2021年11月，反對派曾建議修建圍牆，最初被斥為民粹主義，但在俄羅斯入侵烏克蘭5個月後，芬蘭7月修訂邊防法，關閉邊境口岸，並將尋求庇護者送往集中地點。普京9月頒布動員令後，大量俄羅斯人湧入芬蘭，芬蘭隨即取締，嚴格限制入境。

愛沙尼亞、拉脫維亞、波蘭等國同正計劃加強接壤俄羅斯的邊境管制。