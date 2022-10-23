英媒稱中國廣招外國空軍機師　加拿大國防部：將檢視

英國、澳洲及加拿大等媒體最近數天出現關於中國被指通過南非一飛行學校高薪聘請外國空軍飛行員，為中國解放軍提供訓練。加拿大國防部正就此展開調查。



加拿大全球新聞（Global News）21日引述國防部聲明稱，已留意到有關報道，將與夥伴進一步檢視。

部門發言人勒布蒂利耶（Daniel Le Bouthillier）稱，根據適用於現役及退役人員的訊息安全法（Security of Information Act），違法者可能面對嚴重後果。

澳洲國防部長佩恩（Marise Ann Payne）19日稱已要求國防部調查。

英國廣播公司（BBC）19日稱，在一個未註明日期的在網上廣告中，南非試飛學院（TFASA，暫譯）招聘定翼機或直升機試飛員教官。它邀請畢業於美國或英國軍方飛行學校的人加入，他們入職後會在遠東一個未被公開地點工作4年。

BBC稱TFASA沒證實它已從英國、澳洲和新西蘭聘請機師到中國工作。

TFASA網站資料顯示，它在南非有飛行學校，為中國的航空公司訓練機師。TFASA合資開設學校的合作夥伴是中國航空工業集團（AVIC）。