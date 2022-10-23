經濟學家談二十大：北京重視地方官員經驗　未來將發揮重要作用

經濟學家認為，在中共新一屆中央委員名單中，一些地方政府官員得到了晉升，表明他們的經驗在未來政策決策中的重要性。



據彭博社10月23日報道，澳新銀行高級策略師邢兆鵬分析說，「新的名單可能顯示綜合能力比專業技能更有價值」。他說，名單中的一些人是曾在金融系統工作過的地方政府官員。「這可能是因為未來處理金融風險可能涉及與地方政府的更多交流。」

邢兆鵬也說，地方政府債務和房地產市場的困境可能是接下來全國金融工作會議的重點。

「我認為這是名單上有這麼多『全面』官員的原因。他們需要處理的工作方向非常明確」，邢兆鵬在提及官員豐富工作經驗時說。全國金融工作會議是中國最高級別的金融會議，每五年舉行一次。

北京市委副書記殷勇如今是中央委員會委員，天津市副市長劉桂平則是中央委員會候補委員。他們曾經都擔任中國央行副行長。

圖為中國一個屋苑。（新華社）

仲量聯行大中華區研究主管龐溟（Bruce Pang）分析說，中國領導者們「對GDP目標將採取更加靈活和務實的態度」，鑑於中共的優先事項表明他們仍在尋求「實現增長與安全和穩定之間的平衡......因此人員變動不會導致中國宏觀政策發生重大變化」。

殷勇、劉桂平等官員有在金融部門和地方政府工作的經驗，龐溟補充說：「這有助於他們更好地理解現實和地方政治環境下的經濟情況。」

渣打銀行大中華區和北亞區首席經濟學家丁爽，在談到許多官員的金融和地方政府背景時表示，「服務於實體經濟是金融決策的重點，因此實施措施的經驗現在變得更加重要」。

他並稱：「改革的總體方向應該在更高層次上決定，機構像中國人民銀行主要負責執行黨的領導的決定。」

如何在抗疫與經濟發展之間取得平衡，將是中國政府領導層的首要任務。圖為2022年10月17日，北京一名女子在一個住宅區遛狗，在她後方是一個新式商業大樓。（AP）

Absolute Strategy Research Ltd.新興市場經濟學家沃爾夫（Adam Wolfe）說，「這看起來是對領導層的一次大改革，而且將包括金融機構」。他也說，不管是易綱還是郭樹清，作為現任的央行行長和黨委書記，在從中央委員名單中剔除後，可能都不會保留在央行的職務。

現任中國證監會主席的易會滿，已晉升為中央委員。沃爾夫說：「他似乎是最有可能當選中國央行行長的候選人，至少他的職業發展軌跡與易綱和周小川最為接近。」

Grow Investment Group的合夥人兼首席經濟學家洪灝分析說，「名單上充斥着經驗豐富，在各自領域得到證明的人」。他並表示，李強「非常擅長管理經濟，看起來他將接替李克強，而何立峰將接替劉鶴的職位。何立峰也是一位非常受人尊敬的人，也曾是中國對沖基金行業一些知名人士的導師」。

洪灝說：「因此負責管理經濟的職位充滿了受人尊敬和有成就的人。」

中國國旗：圖為2022年10月13日，北京民眾在走在街上，行經一列中國國旗。（AP）

本文獲《聯合早報》轉載

