中國對主要市場出口下滑　與俄羅斯貿易勢頭強勁

中國9月份對許多主要貿易市場的出口出現萎縮，進一步證明全球需求正在放緩。



彭博社報道，中國海關總署數據顯示，上月對美國出口同比下降11.6%，降幅高於8月份的3.8%。9月份對歐盟內最大貿易夥伴德國和法國的出口分別下降5.6%和7.6%，對英國的出口下降11.8%。

在疫情期間，貿易是中國經濟增長的可靠來源，但過去幾個月，隨着全球需求減弱以及對美國和歐洲經濟衰退的擔憂，貿易迅速失去了動力。

雖然以美元計5.7%的出口增幅優於接受彭博調查經濟學家預測的4%，但對主要貿易夥伴的下滑表明韌性可能不會持久。

與對其他國家的疲弱勢頭形成對比的是，中國9月份對俄羅斯出口增長21.2%，連續第三個月實現兩位數的增長，今年迄今的出口增速達到10.3%。中國今年與俄羅斯以美元計的貿易總額增長了32.5%，在主要夥伴中增幅最大。

對新加坡、馬來西亞、印度和意大利的出口額增長強勁，今年迄今至少增長了30%。

據報道，汽車銷售仍然是亮點，對中國電動汽車的旺盛需求推動出口大幅增長。9月份以美元計的出口額同比增長129%，而電動汽車出口激增231%。

本文獲《聯合早報》授權轉載

