被揭與統一教關係密切　日本經濟再生大臣山際大志郎辭職

日本經濟再生大臣山際大志郎與統一教關係接連曝光後，在10月24日宣布辭職。這是自2021年10月岸田文雄上台後，首度有閣僚辭職。岸田將於25日公布繼任者。



日本放送協會（NHK）10月24日報道，當晚山際赴首相官邸與岸田短暫交談後，向媒體表示，已向首相提出辭呈。山際大志郎指出，為免對政府造成困擾決定請辭，但無意辭去眾議員職務。

岸田同日向媒體表示，已受理山際的請辭，並將於25日公布繼任人選。

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良市助選時遇刺，疑兇山上徹也表示，母親沉迷統一教導致破產與家庭破裂，為尋找服仇對象而殺害曾協助宣傳統一教的安倍，牽扯出統一教與執政自民黨的關係匪淺。

山際屢次被在野黨指控與統一教往來，在答詢時均以「不記得」回應。在9月自民黨調查黨內國會議員並公布結果後，山際被揭曾出席統一教集會、與統一教總裁韓鶴子會面合照，才承認確有此事。

山際為神奈川18區選出的眾議員，2003年首度參選眾議院選舉當選，在自民黨內隸屬麻生派。去年10月岸田上台，山際首度入閣任經濟再生大臣，主要負責推行岸田的「新資本主義」及防疫對策。

有日媒報道，山際辭職後，岸田仍會被追究任命責任，對內閣支持率低迷的岸田而言是一大打擊。