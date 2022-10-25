被揭與統一教關係密切　日本經濟再生大臣山際大志郎辭職

撰文：張顥庭
出版：更新：

日本經濟再生大臣山際大志郎與統一教關係接連曝光後，在10月24日宣布辭職。這是自2021年10月岸田文雄上台後，首度有閣僚辭職。岸田將於25日公布繼任者。

日本放送協會（NHK）10月24日報道，當晚山際赴首相官邸與岸田短暫交談後，向媒體表示，已向首相提出辭呈。山際大志郎指出，為免對政府造成困擾決定請辭，但無意辭去眾議員職務。

岸田同日向媒體表示，已受理山際的請辭，並將於25日公布繼任人選。

日本前首相安倍晉三7月8日在奈良市助選時遇刺，疑兇山上徹也表示，母親沉迷統一教導致破產與家庭破裂，為尋找服仇對象而殺害曾協助宣傳統一教的安倍，牽扯出統一教與執政自民黨的關係匪淺。

山際屢次被在野黨指控與統一教往來，在答詢時均以「不記得」回應。在9月自民黨調查黨內國會議員並公布結果後，山際被揭曾出席統一教集會、與統一教總裁韓鶴子會面合照，才承認確有此事。

山際為神奈川18區選出的眾議員，2003年首度參選眾議院選舉當選，在自民黨內隸屬麻生派。去年10月岸田上台，山際首度入閣任經濟再生大臣，主要負責推行岸田的「新資本主義」及防疫對策。

有日媒報道，山際辭職後，岸田仍會被追究任命責任，對內閣支持率低迷的岸田而言是一大打擊。

日本自民黨積極調查　要求所有國會議員回答是否與統一教有交集日本首相岸田文雄擬宣布調查統一教會岸田文雄再向日本靖國神社供奉祭品　高市早苗親身參拜岸田文雄周六訪問珀斯　傳日澳將簽署新安全協議
日本政壇
岸田文雄