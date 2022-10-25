田中秀和被捕︱日本人氣作曲家因涉意圖猥褻少女遭逮捕

日媒10月25日報道，日本人氣作曲家田中秀和24日被逮捕，他被指8月在東京意圖猥褻一名少女未遂。



35歲的田中秀和為眾多電子遊戲和動畫作曲，包括《賽馬娘》、《黒執事II》、《偶像大師灰姑娘女孩》等。

日本放送協會（NHK）報道，田中秀和涉嫌8月時在東京目黑區車站附近的停車場，對一名回家途中的10多歲少女說出猥褻的話，又強行拉對方的手，少女被帶到停車場的暗處，之後在抵抗後逃離現場及報案，她沒有受傷。

報道指，警視廳調查後，在車站閉路電視發現疑犯跟踪少女的蹤影，24日展開逮捕行動。疑犯之後供述「看到了一名女生，是喜歡的類型，所以坐列車跟着來了。」

▼田中秀和作品眾多▼