辛偉誠上任︱英國內閣執位　侯俊偉留任財相　藍韜文柏斐文回巢

撰文：成依華
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英國新首相辛偉誠（Rishi Sunak）10月25日正式上任後，內閣洗牌，商務大臣李思銘（Jacob Rees-Mogg）等人已宣布離職。政府同日陸續公布內閣名單，包括侯俊偉（Jeremy Hunt）留任財相、藍韜文（Dominic Raab）出任副首相等。

英國政府公布的內閣成員名單（部份）：

財政大臣：侯俊偉（Jeremy Hunt）留任

外交大臣：祁湛明（James Cleverly）留任

內政大臣：柏斐文（Suella Braverman）在辭職不足一周後，回歸擔任內相

國防大臣：華禮仕（Ben Wallace）留任

司法大臣及副首相：藍韜文（Dominic Raab）上月離職後，如今回巢

商務大臣：夏博思（Grant Shapps）從內相轉任此職位

下議院領袖：莫佩琳（Penny Mordaunt）繼續擔任此職

地方發展、房屋及社區大臣：高文浩（Michael Gove）7月被約翰遜辭退，如今再出任同一職位。

↓ 英國政府在Twitter公布，侯俊偉已獲再任命為財相 ↓

彭博社較早前引述消息人士報道，預料辛偉誠會讓侯俊偉留任財相一職，也將如期在10月31日公布中期財政計劃。在黨魁選戰期間，侯俊偉曾表態支持辛偉誠。

藍韜文重新入閣

藍韜文之前在約翰遜（Boris Johnson）政府時期出任副首相與司法大臣，後來至卓慧思（Liz Truss）上任後，他未能留任，如今英政府宣告藍韜文將回巢擔任副首相與司法大臣。

另外，不足一周前辭任內政大臣的柏斐文（Suella Braverman）獲再次委任為內政大臣。祁湛明（James Cleverly）、華禮仕（Ben Wallace）和莫佩琳（Penny Mordaunt）分別留任外相、防相和下議院領袖。夏博思（Grant Shapps）出任商務大臣。高文浩（Michael Gove）則重新入閣，再次出任地方發展大臣。

英國廣播公司（BBC）報道，除了李思銘外，就業及退休保障大臣史密斯（Chloe Smith）、保守黨首席黨鞭莫韻婷（Wendy Morton）及地方發展、房屋及社區大臣克拉克（Simon Clarke）也已經離職。

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