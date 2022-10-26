IEA：世界陷入首次真正能源危機　仍需要俄羅斯供應石油

國際能源署（IEA）10月26日表示，近期全球液化天然氣（LNG）市場緊張及主要石油生產商削減供應，已使世界陷入「首次的真正能源危機」。



英媒26日報道，國際能源署署長比羅爾（Fatih Birol）在新加坡國際能源週會議期間表示，俄烏戰事導致歐洲增加液化天然氣進口，加上中國燃料需求可能反彈，在明年只得200億立方米液化天然氣供應市場的情況下，市場將進一步緊張。

石油輸出國組織及盟國（OPEC+）10月5日決定每日減產200 萬桶原油，而據IEA預測，2023年全球石油需求增長大約為每日170萬桶。比羅爾指出，目前全球數個經濟體正處衰退邊緣，「若這樣我們談的是全球衰退，我認為OPEC+的決定令人遺憾。」

他續稱，目前糧食和服務持續通脹，若石油、天然氣、煤炭等能源價格飆升，全球消費者將陷入困境，尤其是步入寒冬的歐洲。按目前供求關係，各國仍舊需要俄羅斯供應石油。

為限制俄羅斯收入，七大工業國集團（G7） 目前提出對俄羅斯石油設「限價機制」，但比羅爾表示，有關方案的細節仍待磋商，同時也需得到主要石油進口國的支持。