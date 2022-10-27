Elon Musk暗示收購Twitter已成定局　不會裁員75%

Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）以440億美元收購社交平台Twitter（又譯作推特）前夕，他10月26日突然現身該公司總部，據彭博社報道，他對公司員工發表講話稱，不打算在完成收購後裁員75%。



《華盛頓郵報》早前報道，馬斯克向有意的投資者表示，假如他成為Twitter負責人，將會削減公司7,500名員工之中的四分三人手。

馬斯克4月宣布收購Twitter以來，數次改變主意，直到幾天前被法院強制要求28日前完成收購程序。

馬斯克26日在Twitter上公布了一段現身Twitter公司總部的影片。他抱着一個洗手水槽，大玩「食字」遊戲——他手持洗手盤（sink）到場，附上一句「let that sink in」（擊球入洞），語帶雙關，暗示收購案已經定局。

Entering Twitter HQ – let that sink in! pic.twitter.com/D68z4K2wq7 — Elon Musk (@elonmusk) October 26, 2022

馬斯克還在幾天前將Twitter個人簡介改為」Twitter老闆」（Chief Twit），並將地理位置設為Twitter總部。

美國《華爾街日報》26日援引知情人士的話稱，多家銀行已為馬斯克收購Twitter案放款。

美國地方法院早前下令，馬斯克必須在28日或之前，完成他在4月與Twitter達成的收購協議。

目前雙方都沒有表示收購協議已經結束，但都證實他現身的片段屬實。不過馬斯克成功收購的最大阻礙，是如何維持在六個月前所作的出財政承諾。