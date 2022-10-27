中國國防部：美國應消除影響兩軍關係的消極因素

針對美國防部長奧斯汀稱美國正努力重開中美軍事溝通渠道，中國國防部新聞發言人譚克非大校稱，中美兩軍關係面臨的嚴重困難責任在美國，並強調美國如有意加強溝通，應消除影響兩軍關係的消極因素。



據「國防部發布」微信公號消息，譚克非星期四（10月27日）在國防部例行記者會答相關提問時，針對奧斯汀本月初的表態做出以上回應。

譚克非說，中國高度重視中美兩軍關係，願與美開展兩軍之間的溝通，但對發展兩軍關係是有原則、有底線的。針對美方前期惡意挑釁行徑，中國採取堅決手段予以反制，堅定捍衛國家主權和尊嚴。 他指出，凡事皆有因果，當前兩軍關係面臨的嚴重困難，「責任完全在美方」。

譚克非說：「美方如果有意加強中美軍事溝通，就應言行一致、展現誠意，切實尊重中方利益和重大關切，消除影響兩軍關係的消極因素。」

另一方面，針對美國參議院正在辯論的《2023年國防授權法》可能包括《2022年台灣政策法》部分內容，譚克非稱大陸國防部對此堅決反對，並已向美國提出嚴正交涉。

譚克非說，美國近期不斷炮製損害中國主權的涉台政策法案，變本加厲搞「以台制華」，特別是有的條款意在強化美台軍事聯繫，支持所謂台灣「自我防衛」。這些行徑嚴重干涉中國內政，嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重違背美方在台灣問題上對中方的嚴肅政治承諾。

他還說，一個深知「分裂之家不可持久」、曾動用武力手段維護統一的國家，在涉及他國主權、統一和領土完整問題上卻一再背信棄義、肆意妄為，這是典型的「雙標」，中國大陸對此堅決反對，已向美方提出嚴正交涉。

譚克非強調，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。」

他說，北京敦促華盛頓停止在台灣問題上玩火，並重申解放軍始終是捍衛國家主權和領土完整的堅強力量，任何阻撓中國完全統一的圖謀必遭失敗。

本文獲《聯合早報》授權轉載

