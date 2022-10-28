以色列及黎巴嫩簽署協議　解決海上邊界爭議

以色列及黎巴嫩10月27日分別簽署協議，化解雙方在海上邊界範圍的分歧，亦為黎巴嫩開採海上天然氣，以改善當地經濟踏出重要一步。



美聯社及法國傳媒報道，以色列總理拉皮德（Yair Lapid）及黎巴嫩總統奧恩（Michel Aoun）分別簽署協議，並在美國協調員、華府能源安全高級顧問霍赫施泰因（Amos Hochstein）及聯合國黎巴嫩問題特別協調員羅內卡（Joanna Wronecka）的見證下，在黎巴嫩南部沿海邊界城市納庫拉角（Naqura）交換協議。

以色列在1948年建國後，一直與黎巴嫩處於戰爭狀態，雙方都聲稱在地中海大約860平方公里的離岸天然氣田擁有權，兩國代表與霍赫施泰因進行數個月的間接談判後，最終取得共識，為雙方關係帶來重大突破。

對於黎巴嫩而言，協議有助該國發展天然氣事業，阻止經濟惡化情況；以色列則希望減低與獲伊朗支持的黎巴嫩武裝組織真主黨（Hezbollah）衝突的風險。真主黨歡迎協議內容，但強調這並不代表承認以色列或兩國建立正常關係。

目前未知開採工作何時進行，不過黎巴嫩希望法國能源巨頭Total可以在2023年初開始鑽探。而根據協議內容，該爭議水域將會以一條橫跨「加納」（Qana）天然氣田的界線分隔，生產天然氣的工作會在黎巴嫩方面進行，但如果天然氣是從以色列方面提取，以色列則可獲得賠償。