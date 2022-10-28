東盟要求遵守和平時間表　緬甸軍方：將帶來負面影響

東盟（ASEAN）國家向緬甸軍政府施壓，要求緬甸遵守時間表，落實五點共識，緬甸軍政府卻警告，稱對緬甸和平方案設定時間框架，將帶來「負面影響」。



英媒稱，東盟國家領導人18個月前就推動緬甸和平進程，與緬甸軍方領導人敏昂萊達成了五點共識。東盟外交部長星期四（10月27日）在印尼首都雅加達召開特別會議，同意應該讓緬甸軍方為落實五點共識，設定「具體」時間表。

緬甸軍方並沒有代表出席27日的東盟外長會議，東盟外長在會議中討論了陷入停滯的緬甸和平進程。

由緬甸軍方任命的緬甸外交部27日深夜發表聲明，將國內暴力形勢歸咎於武裝抵抗運動，並且強調，為緬甸和平進程設定一個時間表將帶來更多負面的影響，而不是正面的影響。

政治分析人士對27日的東盟外長會議表示失望，稱在東盟領導人峰會前舉行的這場特別會議，對迫使敏昂萊（Min Aung Hlaing）做出妥協根本沒有作用。

在雅加達的戰略與國際研究中心分析員亞歷山德拉（Lina Alexandra）說，27日的會議「反映東盟各國無法就緬甸危機取得一個共同的立場，東盟各國對如何處理緬甸問題仍存在分歧」。

東盟峰會及東亞合作領導人系列會議將於11月8日至13日在柬埔寨首都金邊舉行。柬埔寨為本屆東盟輪值主席國。

本文獲《聯合早報》授權轉載

