美國中期選舉｜研究報告指LGBTQ+候選人數創新高

美國中期選舉在11月8日舉行，有政治組織發表報告，指今屆選戰之中，LGBTQ+ （女同性戀、男同性戀、雙性戀、跨性別、酷兒以及其他相關群體）的候選人數打破紀錄，但同樣地，反對這個群體的情況同樣有增無減。



爭取有更多LGBTQ候選人加入政府的組織Victory Fund（暫譯：勝利基金）日前公開的報告顯示，根據統計，今年由黨內初選到成為中期選舉候選人之中，公開是LGBTQ+身份的候選人達1065人，比2020年增加近6%。

至於成功入閘成為中期選舉候選人的LGBTQ+人士，就有678人，意味他們在初選的成功率超過63%，而且亦是首次在全國50個州份中，都有LGBTQ+候選人的身影，其中加州的人數佔最多。

報告提到，無論是民主、共和兩黨都有派出LGBTQ+人士出戰中期選舉，其中在紐約第三眾議院選區，就有兩名公開承認同性戀身份的人士對壘，惟他們政綱的出發點就完全不同——民主黨候選人齊默曼（Robert Zimmerman）主打推動LGBTQ+群體平等，但共和黨的德沃爾代—桑托斯（George Devolder-Santos）則沒有在網站提及性取向，又不是以LGBTQ+權益為優先事項，而是聚焦關注通脹、稅務、能源、安全、應對疫情等民生問題。

另一方面，民間組織人權戰線（Human Rights Campaign）指出，今年已經有大約300項反LGBTQ+立法，大部分都是針對跨性別兒童的法案，阻止他們接受性別肯定（gender-affirming ）治療，或是無法根據他們傾向的性別，參與體育活動。