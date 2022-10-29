中方代表在聯合國大會抨擊美國《核態勢評估報告》

中國代表團團長、裁軍大使李松10月28日在聯合國大會裁軍與國際安全委員會（聯大一委）發言，抨擊美國《2022年核態勢評估報告》。



俄衛網29日報道引述李松表示，這個報告有助於人們看清，美國握着手中的核武器，是如何看待這個世界、如何看待其他國家的。報告極力渲染大國競爭、陣營對抗，充斥著冷戰思維、零和理念，反映出美國謀求絕對軍事優勢的霸權邏輯，與防止核戰爭、避免核軍備競賽的國際期待背道而馳。美國進一步強化核武器在國家安全政策中的作用，降低核武器使用門檻，日益成為核衝突風險的源頭。美國新出台的核戰略及相關政策、規劃，必將對全球戰略安全與穩定、大國戰略安全關係、國際和多邊核軍控、裁軍與防擴散進程產生複雜、深遠的嚴重消極影響。

李松指出，美方在報告中對中方正常的核力量現代化指手畫腳、妄加揣測，明目張膽針對中方量身定制核威懾戰略，中方對此嚴重關切並堅決反對。中方奉勸美方，不要「以美國之心度中國之腹」，總是用霸權心態揣度其他國家，把其他國家想像成對手或敵手。他強調，中方有能力、有信心維護國家安全利益，美方的核訛詐嚇不倒中方。

李松敦促美國摒棄冷戰思維和霸權邏輯，採取理性、負責任的核政策，切實履行核裁軍特殊優先責任，為維護全球戰略穩定、增進世界和平與安全發揮應有作用。