芬蘭和瑞典稱會同時加入北約　向土耳其展示團結

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）和瑞典首相克里斯特松（Ulf Kristersson）10月28日一起在赫爾辛基（Helsinki）出席記者會，他們稱芬蘭和瑞典會同時加入北約（NATO）。面對質疑芬瑞申請入盟的土耳其，芬瑞領袖稱以此舉展示團結。



馬林表示，土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）對她說，土耳其對於瑞典申請加入北約的疑慮，多於對芬蘭申請加入北約的疑慮。

馬林指，她不會在申請加入北約的過程中丟下瑞典。她說：「當然，芬蘭和瑞典攜手加入北約對我們來說非常重要。」

克里斯特松指：「到目前為止，我們一直在攜手邁出每一步，沒人有任何其他的野心。」他說很快就會與埃爾多安會面。他稱土耳其若希望確認，瑞典正在做自己根據協議框架所承諾的事情，這是完全合理的。

瑞典 《晚報》 （Aftonbladet）10月28日引述消息稱，土耳其已邀請克里斯特松到安卡拉（Ankara）出席雙邊會議，它可能會在11月8日舉行。

埃爾多安10月6日稱，芬蘭及瑞典在回應土耳其的安全要求上有不同，因此指這兩國可能會在不同時間加入北約。