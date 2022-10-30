拜登下月出席多場峰會　到訪埃及柬埔寨印尼

美國總統拜登（Joe Biden）下個月將分別到埃及、柬埔寨和印尼出席多場峰會。



白宮星期五（10月28日）宣布，拜登將於11月11日前往埃及，參加聯合國氣候變化大會第27次締約國會議（COP27），並呼籲全世界「在這個決定性的10年」採取行動應對氣候變化。

之後拜登將續程到柬埔寨參加美國—東盟（ASEAN）峰會及東亞峰會（EAS），並於11月13日至16日到印尼峇厘島參加二十國集團（G20）峰會。

白宮說，拜登將在柬埔寨重申美國對東南亞的持久承諾，同時強調美國—東盟合作對確保這一地區安全和繁榮的重要性。拜登也將與G20夥伴合作，共同應對氣候變化、俄烏戰爭的全球影響等關鍵挑戰。

美國官員說，即使俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁）出席G20峰會，拜登也無意與他會面。拜登也不打算在這場峰會上與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）會面。由於沙特最近支持石油減產，美沙關係正面臨新的壓力。

美副總統賀錦麗（Kamala Harris）將到曼谷出席APEC峰會

白宮說，副總統賀錦麗將在拜登之後訪問亞洲和北非地區，其中，她將於11月18日至19日參加在泰國曼谷舉行的亞太經濟合作組織（APEC）峰會。她還將前往馬尼拉，與菲律賓政府領導人和民間社會代表會面。

本文獲《聯合早報》授權轉載

