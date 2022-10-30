俄羅斯控英軍炸北溪管道　英國防部否認　反稱克宮轉移焦點

英國國防部星期六（10月29日）駁斥俄羅斯就北溪天然氣管道爆炸事件的相關指控，直言這是俄方的虛假指控。



它在推文中寫道：「為了轉移人們對它災難性入侵烏克蘭的注意力，俄羅斯國防部正在散播這個史詩式的虛假聲明。這個編造的故事，說明俄羅斯政府的內部爭論比西方國家多。」

To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale



This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 29, 2022

俄羅斯國防部29日指責，英國海軍部隊人員上個月在波羅的海（Baltic Sea）炸毀了北溪天然氣管道。不過，俄國防部並沒有提供證據來支持他們的說法。

俄國防部發布一份聲明說：「根據現有信息，英國這支海軍部隊的人員參與了今年9月26日在波羅的海恐怖襲擊的策劃、供給和實施，炸毀北溪一號和北溪二號天然氣管道。」

俄羅斯也說，港市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的俄國黑海艦隊29日遭到烏克蘭的無人機襲擊，並指控襲擊是在英國專人的指導下展開。英國國防部也否認了指責。

塞瓦斯托波爾是黑海艦隊在克里米亞半島的母港。

（編按：「北溪一號」和「北溪二號」自9月26日起被發現多處泄漏。瑞典安全局10月6日表示，調查確認是「引爆」對「北溪一號」和「北溪二號」造成大面積破壞。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾質疑是美國所為，美國總統拜登（Joe Biden）回應指普京散佈虛假資訊。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

