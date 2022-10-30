俄羅斯控英軍炸北溪管道 英國防部否認 反稱克宮轉移焦點
英國國防部星期六（10月29日）駁斥俄羅斯就北溪天然氣管道爆炸事件的相關指控，直言這是俄方的虛假指控。
它在推文中寫道：「為了轉移人們對它災難性入侵烏克蘭的注意力，俄羅斯國防部正在散播這個史詩式的虛假聲明。這個編造的故事，說明俄羅斯政府的內部爭論比西方國家多。」
To detract from their disastrous handling of the illegal invasion of Ukraine, the Russian Ministry of Defence is resorting to peddling false claims of an epic scale— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) October 29, 2022
This invented story, says more about arguments going on inside the Russian Government than it does about the west
俄羅斯國防部29日指責，英國海軍部隊人員上個月在波羅的海（Baltic Sea）炸毀了北溪天然氣管道。不過，俄國防部並沒有提供證據來支持他們的說法。
俄國防部發布一份聲明說：「根據現有信息，英國這支海軍部隊的人員參與了今年9月26日在波羅的海恐怖襲擊的策劃、供給和實施，炸毀北溪一號和北溪二號天然氣管道。」
俄羅斯也說，港市塞瓦斯托波爾（Sevastopol）的俄國黑海艦隊29日遭到烏克蘭的無人機襲擊，並指控襲擊是在英國專人的指導下展開。英國國防部也否認了指責。
塞瓦斯托波爾是黑海艦隊在克里米亞半島的母港。
（編按：「北溪一號」和「北溪二號」自9月26日起被發現多處泄漏。瑞典安全局10月6日表示，調查確認是「引爆」對「北溪一號」和「北溪二號」造成大面積破壞。俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）曾質疑是美國所為，美國總統拜登（Joe Biden）回應指普京散佈虛假資訊。）
本文獲《聯合早報》授權轉載