英媒稱國泰航空部份航班將恢復飛越俄羅斯　公司回應

香港國泰航空部分航班將恢復取道俄羅斯領空。路透社引述國泰航空一封電子郵件報道，國泰航空將從星期二（11月1日）起使用「極地航線」，從紐約飛往香港。



國泰航空指出，強勁的逆風和載荷問題影響了從北美東海岸起飛的航班，並稱飛機將飛越俄羅斯遠東地區。

俄羅斯入侵烏克蘭後，國泰航空今年3月開始避開俄羅斯領空，但這一舉動延長了航班飛行時間。

今年早些時候，俄羅斯向歐洲和美國航空公司關閉領空，迫使一些飛往亞洲的長途航班改飛更長的路線。

（編按：因應由北美東岸來港航班受強逆風及載荷限制，國泰航空由紐約（甘迺迪機場）出發的航班將採用北極航道前往香港。

由11月開始，視乎天氣及逆風狀況，該等航班會飛越俄羅斯遠東地區空域。

北極航道為從北美東岸飛往香港的旅客提供安全及最便捷的直航飛行體驗，讓航空公司提高接載旅客及運送寄艙行李能力，更可免卻航班需中途停站和更換機組人員，以符合強制的飛行時數規定。若航班需要中途降落其他機場，乘客的旅程需至少要延長四小時。

北極航道是得到國際民航組織（ICAO）批准之航道，而國泰航空由1998年至最近一直採用此航道。

經由北極航道運作的航班會飛越俄羅斯遠東地區，遠離俄羅斯西部及烏克蘭，距離達5,000多公里。

目前，其他主要國際航空公司亦有航班飛越俄羅斯空域，亦沒有任何制裁措施禁止國泰航空飛越俄羅斯空域。國泰航空做法亦完全符合適用的制裁措施規定。

國泰最近運作了兩班由紐約到香港的跨大西洋航班。然而，該飛行路線只是可以在有強烈季節性高速氣流及加上其他條件配合的情況下才適合使用。）

本文獲《聯合早報》授權轉載

