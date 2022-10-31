朔爾茨11月訪華　德國政府：將提人權及市場准入議題

德國總理朔爾茨星期五（11月4日）將到訪中國開展為期一天的訪問行程，英媒稱期間他將就市場開放和人權問題向中國施壓，但表明反對在經濟上與中國脫鈎。



據路透社報道，德國政府發言人星期五（10月28日）在簡報會上說，朔爾茨將在訪問期間向北京提出其「專制傾向」、人權、還有其他一系列的問題，例如在向歐洲和其他公司開放中國市場時的對等性。

發言人強調，柏林對北京的看法已經改變，但反對與中國經濟脫鈎，希望北京在雙邊的貿易關係中表現出對等互惠。

發言人還補充，德國政府希望朔爾茨在訪問期間能與非政府組織會面，但目前仍不清楚這是否可能實現。

根據中國外交部日前發布的簡短新聞稿，朔爾茨此行是應中國總理李克強的邀請。朔爾茨也是冠病疫情暴發以來，七國集團中首位訪華的領導人。

屆時將會有一個商業代表團與朔爾茨一同開展訪問行程，包括德國汽車公司大眾汽車和化學公司巴斯夫（BASF）的行政總裁。

朔爾茨此行訪華前，才因批准中資中遠海運（Cosco）收購漢堡港其一碼頭的24.9％股份而飽受國內批評。過去6年，中國一直是德國最大的貿易夥伴，2021年雙邊貿易總額再創新高，達到2453億歐元。

另外，德國黑森州內政部的一位發言人說，德國當局正在調查中國是否違法在法蘭克福開設一個國外警察站。西班牙人權組織「保障衛士」（Safeguard Defenders）早前在一份報告中稱，中國在包括德國在內的30個國家設立了未申報的警察站。

這名發言人稱，目前仍沒有跡象表明法蘭克福有這種設施。

本文獲《聯合早報》授權轉載

