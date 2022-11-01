習近平阮富仲會談　中國越南對照新聞稿重點不同

越共中央總書記阮富仲10月30日率團正式訪問中國，並0月31日與中國國家主席習近平在北京人民大會堂進行會談。越通社當晚就會談發出通稿，與中國外交部的通稿重點有異。



外交部11月1日發新聞稿，提及阮富仲發言時表示「完全贊同習近平總書記對發展兩黨兩國關係提出的重要建議」，指越南非常重視與中國的關係，「將發展對華友好合作作為對外政策的頭等優先，堅持按照『十六字』方針和『四好』精神深化越中全面戰略合作夥伴關係，堅定奉行一個中國政策，堅決反對任何形式的『台獨』分裂活動，不同台灣發展任何官方關係。」

越通社31日晚發布的新聞稿則未提及「奉行一個中國政策」、「反對台獨」以及「不同台灣發展任何官方關係」。

根據越通社，阮富仲指出，越南一向重視並將發展「越中全面戰略合作夥伴關係」視為頭等優先事項，並表示越南堅持獨立自主、和平、友好、合作與發展、國際關係多邊化、多元化；當國際社會的朋友、可靠夥伴和積極、負責任成員國的外交路線。

阮富仲重申，越南特別重視中國市場，希望擴大對中國的越南優勢商品出口；建議中方為越南農林水產品開放市場，保持供應鏈通暢，為兩國商品順利清關提供便利；提高越南藉由鐵路過境中國前往第三國的商品限額；為拓展航空、陸路和鐵路運輸合作創造便利條件。同時指越南願為中國高科技的大型企業對越南投資創造便利條件。

兩位領導人同意保持接觸，增進理解，及時解決雙邊關係中的問題，「維護越中友好大局和健康穩步發展的態勢」，並一致同意進一步提高經貿、投資等領域的合作效率。會後雙方簽署了一系列有關貿易相關措施與邊境協議的文件。