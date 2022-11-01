彭博社：印度指上汽子公司涉財務違規　開始調查

在印度展業的中國公司在當地面臨越來越多的審查。知情人士透露，印度已經開始調查上汽集團的子公司MG Motor India Private Ltd涉嫌財務違規事宜。



據彭博社報道，上述公司是上汽集團在印度的附屬公司，調查由印度公司事務部發起。知情人士說，印度政府對公司財務報表進行詳細分析發現，存在可疑的關聯交易，涉嫌逃稅，少報或多報支出，以及其他違規行為。

他們說，公司事務部已要求該公司的最高管理層，包括董事、總經理和審計師，就相關事項作出說明。

在此之前，其他中國公司也受到類似調查，包括小米集團，中興通訊、Oppo和維沃移動通信（vivo）各自在當地的子公司。

MG回應說，收到通知，印度政府要求公司澄清在2019至2020年第一年營業虧損的原因。該公司聲明：「我們在所有問題上都與政府部門充分合作，並正準備在規定時間內向公司註冊處提供所需的記錄和信息。」

MG強調說，任何一家汽車公司都不可能第一年就盈利。

MG聲明：「這是因為需要巨額的資本支出，而且諸如印度這樣競爭激烈的市場，需要長期培育；許多跨國公司幾十年來在這裏勉力經營，蒙受了損失。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

