日本海上自衛隊70週年閱艦式　韓國補給艦參加

韓國海軍星期二（11月1日）消息，韓軍旗下1.1萬噸級戰鬥支援艦「昭陽」號當天中午抵達日本橫須賀港，準備出席紀念日本海上自衛隊70周年的閱艦式。



韓聯社報道，「昭陽」號於10月29日搭載137名官兵從韓國鎮海港出發。韓方將參加運動會等友誼交流活動，6日出席閱艦式，並參加6日至7日進行的人道主義海軍搜救演習，10日返回韓國。

除了韓日兩國之外，來自美國、英國、澳洲、加拿大、印度、印尼、馬來西亞、巴基斯坦、新加坡、泰國和汶萊13國的30艘艦艇和海上巡邏機P-3C也將參加演習。

韓軍2002年和2015年曾出席日本海上自衛隊閱艦式，日軍則在1998年和2008年出席韓國海軍閱艦式。

據推測，韓軍這次派遣戰鬥支援艦而非戰鬥艦，或旨在避免韓軍戰鬥艦船員向日本海上自衛隊旗敬禮。由於日本海上自衛隊使用的旗幟與太平洋戰爭時期的日本軍旗旭日旗紋樣設計幾乎相同，韓國國內此前圍繞是否參加日本閱艦式爭論不休。

此外，閱艦式的配套活動——西太平洋海軍論壇（WPNS）11月7日至8日舉行。韓國海軍參謀總長李鍾皓將出席，同來自中國等30個國家和地區的各方，就更新《海上意外相遇規則》（CUES）事宜交換意見。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

