美國FCC委員將與台官會談　議題包括5G與資訊安全等

美國聯邦通訊委員會（FCC）委員卡爾（Brendan Carr）訪台行程踏入第二天，將與台官員討論5G、網路安全和電訊業務等議題，並表達美國對台灣支持。



美國在台協會（AIT）發言人2日在聲明證實，他11月2至4日訪問台灣。他將與台灣的與會者討論電訊業務、網絡安全，以及其他與雙方利益相關之重要議題。

卡爾接受英媒電話訪問時說：「作為美國人，我們能做的就是竭盡所能地支持台灣，與台灣結盟，無論是大事或對我而言是一件非常小的事情，一切都對抗衡中國的算計很重要。」

卡爾將與台國家通訊傳播委員會（NCC）及外交部等其他機構官員會面。

卡爾也將與科技與通訊業界人士召開會議，並前往台灣半導體產業重鎮新竹開會。他說半導體產業是美國供應鏈「不可或缺的一部分」。

台外交部拒絕置評。

FCC有4名委員，卡爾是FCC兩名共和黨委員之一，常就中國發表強硬言論。

卡爾建議政府應該封殺短片平台TikTok，稱只有這樣才能確保美國民眾數據安全。

卡爾11月1日接受美國新聞網站Axios訪問時稱：「沒有一個地方可以提供足夠安全保護，讓資料不會落入中國政府手中。」「只有封殺TikTok才能帶來安全，沒有第二個選擇。」