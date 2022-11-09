沙利文：朝鮮與台海是印太可能爆發戰爭的緊迫挑戰

美國國家安全顧問沙利文（Jake Sullivan）星期一（11月7日）在紐約一場活動中說，朝鮮和台海緊張局勢是可能導致印太地區爆發戰爭的兩個非常緊迫的安全挑戰，而拜登政府非常重視解決這些挑戰並投入了相當的資源和努力。



據美國之音報道，沙利文說：「全球很多的注意力都集中在烏克蘭正在進行的戰爭上，只有片刻的時間轉向印度太平洋地區潛在的戰爭。但我要告訴你們的是，對於拜登政府來說，我們非常重視解決印太地區兩個非常緊迫的安全挑戰。」

他所說的第一個挑戰就是朝鮮。沙利文說，美國已經採取了一些相當強有力的步驟來增強美國的亞洲盟友對美國的延伸威懾的信心，包括將美日同盟提升到新的水平。

沙利文提到的第二個嚴峻的安全挑戰就是台海日益緊張的局勢。他說，美國採取了兩方面的應對。

他說：「我們做出了很大的努力，既強化我們政策的基本原則沒有改變，即我們支持台海和平穩定、反對單方面改變現狀，同時我們還在快速加速的基礎上努力建立威懾力量，使人們清楚地看到，試圖在世界的那個地區採取一些草率行動的代價將超過任何行動方的利益。」

談到大國競爭，沙利文透露，美國在私下而且直接向俄羅斯非常清楚的表明美國將如何應對核武器的潛在使用。這是他首次透露美國與俄羅斯就烏克蘭戰爭可能引發核衝突的問題進行了非公開的接觸。

談及中美關係，他說：「中國既是我們最重大的競爭對手，也是我們最大的貿易夥伴之一。這是我們需要對付的現實，而不是試圖簡單地簡化為在純粹的競爭與在符合我們共同利益的情況下合作之間做出二分法的選擇。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

