美媒稱習近平擬12月上旬訪沙特阿拉伯　北京稱沒相關資訊

美媒11月8日引述知情人士稱，中國國家主席習近平正計劃在年底前訪問沙特阿拉伯，暫定於12月的第二週進行。中國外交部回應美媒的報道指，沒資訊可分享。



《華爾街日報》11月8日引述知情人士表示，習近平這次的外訪旅程已醞釀數月。報道指，官員正確認習近平與沙特阿拉伯王儲穆罕默德（Mohammed bin Salman）舉行峰會的細節。

報道提及，這次峰會將凸顯中國在中東地區不斷擴大的影響力，同時也將表明擁有豐富石油資源的沙特，與中國這個美國主要競爭對手之間聯繫日益緊密。內文稱，目前中沙正尋求加深兩國關係，推進不再由美國主導國際秩序的多極世界願景。

報道稱，中國外交部透過傳真回覆《華爾街日報》的報道，中方指沒資訊可分享，但重申中國政府願意與沙特一起，不斷鞏固互信，加深合作，並推動中沙全面戰略夥伴關係取得更大發展。

中國外交部發言人趙立堅11月8日主持外交部例行記者會。記者稱有消息人士指，沙特12月舉辦兩場峰會，旨在加強中國與海灣國家以及阿拉伯國家之間的關係，記者問中國外交部是否掌握中方領導人訪問沙特的具體日期或其他有關細節。

趙立堅回應道：「我不掌握你提到的相關訊息。」

英國《衛報》8月獨家報道，稱習近平將訪問沙特。然而當時中國外交部對此消息不予置評，稱關於習近平訪沙的媒體報道「沒有訊息可提供」。

中共中央政治局委員、國務委員兼外長王毅10月27日同沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）主持召開中沙高級別聯合委員會政治外交分委會第四次會議。費薩爾更於事後向阿拉伯衛星電視台（Al-Arabiya）透露，他與王毅的會晤至關重要，「因為沙特正在安排習近平到訪後的兩國元首峰會」。