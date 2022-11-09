俄控赫爾松州副行政長官車禍逝世

俄媒11月9日引述烏克蘭赫爾松州政府新聞處稱，赫爾松州副行政長官斯特列穆索夫（Kirill Stremousov）去世。赫爾松州現由俄羅斯控制。



俄衛網引述Telegram頻道寫道，斯特列穆索夫遭遇車禍。

斯特列姆索夫此前在赫爾松從事社會活動。在俄軍入侵此地後，他被任命為地方政府副行政長官。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯作普丁、蒲亭或蒲廷）10月5日簽署憲法修正案，批准把烏克蘭東部4個地區納入俄羅斯版圖，當中包括赫爾松。

⚡️ According to unconfirmed reports, Deputy Head of Kherson "administration" Kirill Stremousov has died in a car crash. pic.twitter.com/l6Z2Tvr1gO — Dmitri (@wartranslated) November 9, 2022

包括斯特列穆索夫在內的軍方及行政人員曾就戰事發表反對意見。

烏軍10月奪回哈爾科夫（Kharkiv）的控制權後，步步東進威脅盧甘斯克（Lugansk）之餘，也在南部赫爾松（Kherson）打開缺口，後來還沿第聶伯河（Dnieper River）從北而南迅速推進了數十公里。

斯特列穆索夫10月6日在Telegram發布影片，公開指責俄國國防部長紹伊古（Sergei Shoigu）：「很多人都在說，那個容許事情發現到這樣的國防部長，應該直接吞槍自盡，像個真正的軍官一樣。」