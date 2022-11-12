東盟與中國自由貿易協定升級談判　學者：數碼經濟領域料有突破

東盟和中國正式啟動自由貿易協定升級談判。受訪學者認為，東盟–中國自貿區（CAFTA）3.0版預計不會是全面升級，但可能在數碼經濟、跨境電商、數據共享、數碼安全等領域有所突破。



東盟–中國峰會星期五（11月11日）在柬埔寨首都金邊舉行。新加坡總理李顯龍在峰會上發言時說，東盟和中國的關係在新冠疫情期間持續發展，雙方自2020年以來互為最大貿易夥伴，中國也是首個核准區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）的東盟自貿協定夥伴。

他對東盟和中國正式啟動雙邊自由貿易協定升級談判表示歡迎，並呼籲進一步推進東盟–中國航空運輸協定的自由化，以加強互聯互通。

中國國家主席習近平去年11月在北京，以視像方式主持中國–東盟建立對話關係30週年紀念峰會，提出要啟動中國–東盟自貿區3.0版建設，倡議開展數碼治理對話。

東盟和中國今年9月批准一份針對提升雙邊自貿協定的聯合可行性研究報告，為雙方開始探討提升東盟–中國自貿區打下基礎。

李顯龍總理在發言時也說，新加坡對中國願在數碼經濟等領域建立更牢固和互利的夥伴關係表示歡迎。

中國與東盟今年首10月貿易額增13.8％

中國總理李克強星期五在峰會上說，中國與東盟是命運與共、休戚相關的全面戰略夥伴，雙方應以東盟–中國自貿區3.0版談判正式啟動為契機，提升貿易投資合作水平。

他在開場發言中指出，在新冠疫情衝擊以及復雜的國際因素背景下，今年前10個月，中國–東盟雙邊貿易額已經達到7984億美元（約6.2萬億港元），同比增長13.8％。

李克強說，中國和東盟共同推進RCEP的簽署實施，合力建設全球最大的自貿區，通過開放聯動，使得雙方的合作前景十分廣泛。

新加坡國立大學東亞研究所助理所長陳剛接受《聯合早報》採訪時指出，中國和東盟的經貿合作，目前是中國對外關係發展中的亮點，自貿程度已相當高，大幅增長的空間「不是特別大」。

他認為，升級自貿區至3.0版「可能更多是一種象徵表態」，也釋放中國將繼續堅持對外開放路線的信號；這也是中國受到美國印太經濟框架（IPEF）影響下，希望在東南亞尋求突破，「防止這些（東盟）國家過度靠向美國，尤其在經貿方面」。

武漢光谷自貿研究院院長陳波受訪時也指出，自貿區3.0版可能不會是「全面的升級」，但在一些特定領域會有突破，包括數碼經濟、跨境電商、數據共享、數碼安全及相關監管標準等，「在這些方面可能會有亮點，也比較有意義」。

針對中國與東盟國家正在磋商的《南中國海行為準則》（COC），李克強在峰會上明確闡述了對國際法、聯合國海洋法公約的尊重和維護，以求保證區域的和平和產業鏈穩定。

李克強說，在磋商過程中，中國和東盟要照顧各方關切，但也堅決維護和促進國際法，尊重包括《聯合國海洋法公約》在內的國際法，支持依據包括《公約》和《南中國海各方行為宣言》在內的國際法原則，來妥善處理南中國海出現的問題，保證中國和東盟共同的家園和平安寧，有利於整個地區和國際產業鏈穩定。

本文獲《聯合早報》授權轉載

