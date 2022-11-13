東盟10+3峰會　李克強分別與日韓菲領袖會面交談

東盟與中國、日本、韓國（10+3）領導人會議在柬埔寨金邊召開，中國國務院總理李克強11月12日上午在會議期間應約分別同日本首相岸田文雄、韓國總統尹錫悅、菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）會面交談。



新華社報道，李克強對岸田文雄表示，中日是搬不走的鄰居，雙方都致力於加強兩國政治、經貿、人文等領域合作，應當共同推動兩國關係穩定健康發展。岸田文雄表示，日中是鄰國，雙方各領域合作取得長足發展。日方贊同日中應友好相處，將同中方一道，推動兩國關係不斷向前發展。

李克強對尹錫悅則表示，希望中韓雙方繼續秉持相互尊重、互利合作的精神，推動兩國各領域合作持續健康發展。尹錫悅表示，希望與中方一道推動韓中關係在相互尊重、互利合作基礎上不斷取得更大發展。

中國國務院總理李克強（右）2022年11月11日出席東盟–中國峰會，旁為菲律賓總統小馬可斯（AP）

與菲律賓總統小馬可斯（Ferdinand Marcos Jr.）交談時，李克強表示中菲傳統友誼深厚，兩國共同利益遠大於分歧，各領域合作發展良好。中方願同菲方加強高層交往，同包括菲律賓在內的東盟國家一道，在相互尊重基礎上，共同維護南海和平穩定。

小馬可斯表示，菲方願同中方加強高層交往，本着夥伴關係精神，共同努力推動兩國關係和各領域合作取得新進展。