布林肯：烏克蘭將決定與俄羅斯談判時間＋內容

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）強調，烏克蘭將決定與俄羅斯之間的談判時間和內容。



美國國務院在星期六（11月12日）於官網發布的新聞稿中說，布林肯當天在柬埔寨首都金邊與烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）會面時，討論了美國承諾通過加快人道援助步伐、冬季準備工作等，協助烏克蘭減輕俄國持續襲擊關鍵基礎設施所造成的影響。

國務院發言人普萊斯（Ned Price）也說，兩人重申了在11月19日到期前延長黑海港口農產品外運協議的重要性。

聯合國的數據顯示，在這份於7月達成的協議下，烏克蘭出口了1000萬噸穀物和其他食品，協助全球避開糧食危機。協議簽署國之一俄羅斯星期六說，目前尚未就延長協議達成一致，並強調俄國食品和化肥應該在不受到阻礙的情況下，出口到全球各地的市場。

另一方面，克里姆林宮星期六在聲明中公布，俄羅斯總統普京與伊朗總統萊希通電話。兩位領導人在通話中強調深化兩國政治、貿易和經濟合作。

烏克蘭和西方早前指俄羅斯使用伊朗無人機，攻擊烏克蘭的能源基礎設施。伊朗聲稱，他們在俄烏戰爭開始前，曾向俄羅斯運送少量無人機。

伊朗兩名高級官員和兩名外交官上個月告訴英媒，伊朗已承諾將向俄羅斯提供地對地導彈。

英媒報道，克里姆林宮並沒有公佈兩人何時通電話，以及關於伊朗對俄武器供應的信息。

本文獲《聯合早報》授權轉載

