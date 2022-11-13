G20峰會｜耶倫欲了解中國經濟負責人與政策方向　籲中美重啟溝通

美國財政部長耶倫說，她不了解中國新一代經濟負責人和政策方向，因此重新開放華盛頓與北京之間的溝通渠道非常重要。



據彭博社11月12日報道，二十國集團（G20）領導人峰會將於星期二（11月15日）在印尼峇厘島拉開帷幕，美國總統拜登與中國國家主席習近平星期一（14日）將面對面會晤，耶倫料將參加。

在上個月舉行的中共二十大上，劉鶴、李克強等人退出核心圈，新一代經濟負責人將是習近平的忠誠者。

「親市場、有意促進中國與全球經濟融合的一代人在退休，而我個人對接班的新一代知之甚少，」耶倫前往峇厘島之際接受彭博新聞社採訪道。「所以，我不確定未來會發生什麼。」

耶倫曾與劉鶴多次視頻通話。在峇厘島，她也計劃與中國央行行長易綱會晤，討論中國宏觀經濟前景等話題。但易綱也可能在明年年初卸任，他的名字未出現在第二十屆中央委員和中央候補委員名單上。

耶倫說，她仍然希望在本次出訪期間建立新的聯繫，以幫助了解中國政府政策和經濟形勢。

「我的關注重點是開放溝通渠道，」她說。「作為最大的兩個經濟體，我們有責任確保我們的宏觀經濟管理對全球經濟有利，了解其他國家的狀況，我們真心希望建立這樣的聯繫。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

